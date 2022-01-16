Анфиса Резцова отреагировала на серебро Логинова в гонке преследования

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об успешном выступлении россиянина Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Логинов занял второе место, уступив лишь французу Кентену Фийону Майе. При этом у Логинова был лучший ход.



«Очень здорово! Сильно переживала за Сашу. Неправильно было, что вчера его поставили на третий этап эстафеты. Логинов — лидер команды. По настрою, по профессионализму. Он это подтвердил в очередной раз. Сегодня он просто умница! Я бы на его месте переживала, что не его поставили в эстафете на последний этап. К Олимпиаде в хорошем состоянии подходит, хоть и были сбои на стойке. Главное, чтобы он не ломался психологически. Уверена, всё будет нормально. Он лидер», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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