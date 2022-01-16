Смольский рассказал, в чём ещё может прибавить перед Олимпиадой

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен признался, что ещё может прибавить перед главным стартом четырёхлетия.



«Эта неделя для меня очень крутая, и я очень рад оказаться в каждой гонке на подиуме. Немного нет ещё уверенности в стрельбе лёжа в гонках. Думаю, есть время это исправить и настроиться на соревнования в Китае», — сказал Смольский в интервью пресс-службе IBU.



Сегодня, 16 января, Смольский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Второе место занял россиянин Александр Логинов, а победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе.

Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля.