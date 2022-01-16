Смольский только перед последней петлёй узнал, что борется с Логиновым за серебро

Белорусский биатлонист Антон Смольский только перед финальным кругом гонки преследования, прошедшей на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, узнал, что борется с россиянином Александром Логиновым за серебряную награду.

«С первых метров гонки я не бросался в бой, а немного себя сдерживал, чтобы хватило сил на последние метры дистанции. Конечно, после второго рубежа я понимал, что бороться за призы будет практически невозможно. С самого утра понимал, что сил у меня не так много, как в день спринта.

Когда отстрелялся на четвёртом рубеже без промахов, уходил четвёртым, но не знал этого. Мне не передавали информацию, и я не мог понять, каким я иду. Вижу, что могу побороться за позиции, которые впереди. И уже на заключительной петле мне говорят, что я борюсь за бронзу и могу побороться с Логиновым за вторую позицию. Мне это удалось», — сказал Смольский в интервью IBU TV.