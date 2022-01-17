Виктор Майгуров — о ситуации вокруг Михаила Шашилова: кому-то нужен хайп

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию вокруг старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. На минувшей неделе появилась информация, что Шашилов может быть смещён со своего поста. Сообщалось, что со стороны СБР к тренеру в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму».

«К сожалению, кому-то нужен хайп. Не в обиду журналистам, но им, наверное, важно, чтобы их процитировали, прочитали. Шашилов продолжает работать. Изменения возможны только по окончании сезона, это зависит от многих факторов, в том числе от результатов. Сейчас наша команда уже переехала из Германии в Италию», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

Этап Кубка мира в Антхольце стартует 20 января.