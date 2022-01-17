Майгуров и Поздняков рассказали о планах по использованию тредбанов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказали о планах по использованию тредбанов.
«Конечно, это долгожданное оборудование. Мы строим планы на его использование. В первую очередь будем тестировать юниоров и юношей на моделях известных спортсменов. Нужно весной уже проводить тестирование и смотреть потенциал региональных спортсменов, которые могут стать основой первой сборной в будущем», — сказа Майгуров на пресс-конференции.
«Один тредбан у нас уже в инновационном центре ОКР, который к услугам всех профильных федераций. Он уже используется, наши специалисты работают над модельными характеристиками лучших спортсменов. Второй тредбан в Сочи будет запущен в федеральном центре в «Юг-Спорте». Все спортсмены, которые будут тренироваться там, смогут воспользоваться этим оборудованием. Этот экземпляр хранился с 2014 года и ждал своего часа», — отметил Поздняков.
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