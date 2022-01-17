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Анфиса Резцова отреагировала на выбор состава сборной России по биатлону на Олимпиаду

Анфиса Резцова отреагировала на выбор состава сборной России по биатлону на Олимпиаду
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила состав сборной России по биатлону на Игры в Пекине.

«Очень рада, что взяли Бабикова запасным. Он очень хороший спортсмен. Ходом есть время подтянуться. Рада, что он туда попал.

По Латыпову есть сомнения, как он будет себя чувствовать после всех ковидных передряг. Ему нужны старты перед Олимпиадой. Непонятно, как он будет выглядеть. Команда хорошая. Про золото сложно говорить. Но ребята могут и лично попробовать выиграть, и в эстафетах рубиться», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

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