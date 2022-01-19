В СБР объяснили выбор состава на чемпионат Европы в Арбере

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал выбор состава сборной на чемпионат Европы, который пройдёт в Арбере с 26 по 30 января.
«По составу на чемпионат Европы… Напомню, по критериям отбора для участия в чемпионате Европы команда формируется из числа участников январских этапов Кубка IBU и Кубка мира. Кроме тех, кто участвовал в международных стартах в январе, тренерский штаб также рассматривал кандидатуру Михаила Бурундукова, но после «Ижевской винтовки» он не имел соревновательной практики, не стартовал даже на 6-м этапе Кубка России в Уфе. Дебют Михаила Бурундукова в сборной России должен состояться на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде в начале марта», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.
Состав сборной России на чемпионат Европы
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.
Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.
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