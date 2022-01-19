Губерниев — о Бурундукове: документы не оформили, а теперь его нет в заявке на ЧЕ. Молодцы
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Михаил Бурундуков не попал в состав национальной команды на чемпионат Европы. Напомним, по итогам выступлений на «Ижевской винтовке» Бурундуков попал в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU, но у него нет визы, и поэтому ему пришлось пропустить соревнования.
«Я/мы Бурундуков! Молодцы, СБР! Сначала документы парню не оформили, который на IBU отобрался, а теперь его в заявке на Европу нет из-за отсутствия соревновательной практики! А Бурундуков парень очень талантливый, но нам пофиг… Уж слишком неожиданно хорошо для оформителей документов он выступил на «Ижевской винтовке»...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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