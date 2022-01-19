Дмитрий Губерниев: Латыпов здоров, но продолжает сидеть на карантине. Это труба совсем

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что биатлонисту сборной России Эдуарду Латыпову сказали ещё восемь дней сидеть на карантине перед вылетом в Китай на Олимпийские игры. Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января и остался там на карантине.

«Я всё понимаю про вакцины, но у всех разный иммунитет. Если человек здоров, какого хрена он сидит на карантине? Почему немцу (Йоханнесу Кюну. — Прим. «Чемпионата») можно выйти через неделю с одной вакциной, а Латыпову с другой — нельзя? Если ты болеешь тяжело и средне, то сидишь две недели, а если без симптомов, то тоже две недели? Какого хрена? Обеспечьте нормальными тестами тогда. Если у нас такая дружба с Китаем, то почему мы не можем это решить? IBU говорил, что признал «Спутник». Так признал или нет? Очень много вопросов, а ответов очень мало. Никто ничего не понимает.

Латыпову необходима соревновательная практика. Если он сейчас не примет участие в Антхольце, то это будет чревато. Это труба совсем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме Эдуарду Латыпову продлили карантин на восемь дней перед вылетом на Олимпиаду-2022 в Пекине

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.