Васильев: ситуация с Латыповым выглядит предвзято. Лидеру команды нужна помощь государства

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что биатлонисту сборной России Эдуарду Латыпову сказали ещё восемь дней сидеть на карантине перед вылетом в Китай на Олимпийские игры. Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января и остался там на карантине. В то же время немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, который заразился коронавирусом перед этапом в Рупольдинге (Германия), уже приступил к тренировкам на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Всё не так однозначно, надо разобраться в ситуации. Со стороны всё действительно выглядит очень предвзято. Возможно, у Кюна какой-то другой срок, он дольше находится на карантине, соблюдены другие детали. Если ситуации Кюна и Латыпова абсолютно одинаковые, то впору подключаться дипломатическим источникам. Срок идёт на часы. Мы не можем просто так сидеть и смотреть на то, что происходит. Лидер нашей команды нуждается в государственной помощи. Необходимо подключать все источники в лице дипломатов.

Не думаю, что прямо сейчас стоит принимать решение о замене Латыпова на кого-то другого. Даже если Латыпова выпустят 28-го, он же не сидит сиднем, а тренируется, ведёт подготовку, выполняет какие-то упражнения. Каминский знает, что делает. Даже если Эдуарду придётся сидеть до 28-го числа, то будут приняты определённые шаги в плане подготовки. Пока не стоит устраивать панику в отношении Латыпова», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.