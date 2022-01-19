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Кристина Резцова пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

Кристина Резцова пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце
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Лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова пропустит индивидуальную гонку на 15 км, которая пройдёт в рамках седьмого, предолимпийского этапа Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает matchtv.ru. Соревнования пройдут 21 января.

В программу этапа в Антхольце также вошли масс-старты и эстафеты. В данный момент Резцова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира, в активе россиянки 323 очка. Лидером рейтинга является норвежка Марте Рёйселанд (651). Лучший личный результат Резцовой в сезоне — третье место в масс-старте на этапе в Анси (Франция).

На прошедшем этапе КМ в Рупольдинге (Германия) Резцова заняла 20-е место в спринте и 36-е — в гонке преследования. При этом Кристина, будучи финишёром, принесла сборной России бронзовую медаль в эстафете.

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