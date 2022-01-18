Кубок мира по биатлону пока складывается для российских биатлонистов довольно удачно. Теперь главное – удержаться на первом месте.

У России есть все шансы на первый «Глобус» за пять лет. Наши лидируют сразу в двух зачётах

Позади шесть из десяти этапов Кубка мира по биатлону. И можно смело сказать, что в этом сезоне россияне выступают значительно лучше, чем год назад. Тогда, к моменту завершения шестого этапа, на счету российской команды была только одна медаль. В этом сезоне – уже 11.

После победы в зачёте мужских эстафет в сезоне-2016/2017 «Хрустальных глобусов» у россиян не было. А в этом сезоне наша команда борется за лидерство как минимум в двух зачётах.

Смогут ли россияне взять первый «Глобус» за пять лет?

Лучшие в эстафетах

По итогам сингл-микста и смешанной эстафеты в Оберхофе россияне заняли первое место в зачёте смешанных эстафет – у нас 100 очков. На втором – белорусы с 97 очками, на третьем – норвежцы с 85 баллами. Судьба «Малого хрустального глобуса» решится в Отепя, где пройдут ещё две эстафеты. В последний раз россияне выигрывали это зачёт аж 10 лет назад, в сезоне-2011/2012.

Большой шанс на «Глобус» есть у России и в зачёте классических мужских эстафет. После трёх гонок россияне делят первое место с норвежцами, однако впереди ещё две гонки – в Антхольце и Контиолахти. В последний раз эстафетный «Глобус» у нас был в сезоне-2016/2017.

У мужчин также есть возможность занять первое место в Кубке наций. Сейчас россияне третьи с 4227 очками. На первом месте норвежцы, у которых 4308 очков, на втором французы – 4268 баллов.

Логинов борется за зачёт спринтов

В общем зачёте у мужчин после этапа в Рупольдинге Александр Логинов занимает шестое место – это лучший результат среди россиян. Сейчас лидер зачёта – Кентен Фийон Майе, на счету которого 581 очко. У Логинова на 204 меньше – догнать француза практически невозможно. Эх, как же обидно, что два этапа пропустил Эдуард Латыпов, который до Нового года боролся за жёлтую майку.

Впрочем, Логинов может побороться за «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок, где он четвёртый. Его отставание от лидера – Себастиана Самуэльссона – лишь 29 очков. Впереди ещё три спринта, и если всё сложится удачно, то уже после одной гонки Логинов сможет выйти на первое место.

Шансов побороться за приз в зачёте пасьютов и индивидуальных гонок у россиян практически нет. А вот зацепиться за что-то в масс-стартах ещё можно, так как пока прошла только одна гонка из четырёх.

У женщин шансов почти нет

В общем зачёте у женщин шансов побороться за «Большой хрустальный глобус» у россиянок нет. Лидер команды России Кристина Резцова с 323 очками занимает только 12-е место и уже проигрывает лидеру зачёта Марте Рёйселанд 328 очков. Россиянки также далеко в зачёте спринтов и гонок преследования. В индивидуальных гонках, после одного старта из двух, Ульяна Нигматуллина занимает пятое место. Вторая индивидуальная гонка сезона пройдёт на этапе в Антхольце, который пропустят многие лидеры. Так что призрачный шанс побороться за лидерство есть.

Возможность побороться за «Малый хрустальный глобус» остаётся разве что в зачёте масс-стартов. После гонки в Анси Резцова занимает в нём третье место. Впереди ещё три гонки – в Антхольце, Отепя и Хольменколлене.

Россиянки могут побороться за лидерство и в зачёте женских эстафет. После трёх гонок из пяти россиянки занимают третье место с 136 очками. Впереди команда Франции (168) и Швеции (162).

А вот в зачёте Кубка наций вырваться на первое место практически невозможно. Сейчас россиянки занимают пятое место с 3927 очками. Лидеры – шведки с 4319 очками в активе.