Стал известен состав сборной Франции по биатлону на Олимпийские игры — 2022 в Пекине
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Федерация лыжных видов спорта Франции (FFS) опубликовала состав биатлонной команды на зимние Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
Женщины:
Анаис Бескон
Жюстин Бреза-Буше
Анаис Шевалье-Буше
Клоэ Шевалье
Жулия Симон
Пола Боте
Мужчины:
Фабьен Клод
Симон Детьё
Кентен Фийон Майе (лидер общего зачёта Кубка мира)
Антонен Гигонна
Эмильен Жаклен
Эрик Перро.
В текущем сезоне в Кубке Наций команда Франции занимает второе место как у женщин, так и у мужчин.
Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.
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