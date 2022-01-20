Стал известен состав сборной Франции по биатлону на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Федерация лыжных видов спорта Франции (FFS) опубликовала состав биатлонной команды на зимние Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Женщины:

Анаис Бескон

Жюстин Бреза-Буше

Анаис Шевалье-Буше

Клоэ Шевалье

Жулия Симон

Пола Боте

Мужчины:

Фабьен Клод

Симон Детьё

Кентен Фийон Майе (лидер общего зачёта Кубка мира)

Антонен Гигонна

Эмильен Жаклен

Эрик Перро.

В текущем сезоне в Кубке Наций команда Франции занимает второе место как у женщин, так и у мужчин.

Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.