Логинов vs Латыпов. Кто будет лидером сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022?

Мужская сборная России по биатлону подходит к Олимпиаде-2022 в хорошей боевой готовности. Конечно, ситуацию подпортил карантин Эдуарда Латыпова, но всё равно россияне на Играх будут претендовать на медали. Радует и то, что в команде не один лидер, а сразу два.

Латыпов отлично начал сезон и обрёл статус лучшего в сборной России, однако из-за ковида пропустил месяц соревнований. А вот результаты Александра Логинова с приближением Олимпийских игр только улучшаются. Кто же поведёт команду за собой в Китае?

В мужской сборной сменился лидер?

19 января заканчивается карантин Эдуарда Латыпова, который сразу после Нового года сдал положительный тест на коронавирус и пропустил два этапа Кубка мира. Перед этапом в Антхольце появился слух, что карантин Латыпова продлили на неделю, но они не подтвердились.

Эдуард должен присоединиться к сборной в Антхольце 20-21 января. То есть Латыпов точно пропустит мужскую индивидуальную гонку и на последнем предолимпийском этапе сможет пробежать максимум две гонки – масс-старт и мужскую эстафету.

До Нового года и этапа в Оберхофе, где Латыпов и сдал положительный тест, именно его называли лидером сборной. Он занимал пятое место в общем зачёте Кубка мира и боролся за жёлтую майку. К сожалению, после пропуска двух немецких этапов Латыпов опустился на 11-е место, и теперь вернуться на лидирующие позиции в общем зачёте ему будет очень непросто.

А вот для Александра Логинова этапы после Нового года складываются более чем удачно. Он выиграл две личные награды – золото в спринте в Оберхофе и серебро в гонке преследования, которая прошла в Рупольдинге. Ещё одно золото Логинов взял в мужской эстафете, выступив на третьем этапе. Александр поднялся на шестое место в общем зачёте и на четвёртое в зачёте спринтов – сейчас это лучший результат среди российских биатлонистов.

«Боялись последствий ковида»

В отсутствие Латыпова Логинову удалось вернуть статус лидера сборной, но сможет ли он его сохранить, когда в команду вернётся Эдуард? До стартов в Антхольце сказать, как сейчас чувствует себя Латыпов, очень трудно. С одной стороны, он переболел бессимптомно и даже во время карантина продолжал тренировки, с другой — всегда трудно предположить, как на форме и состоянии спортсмена скажется коронавирус. Более того, Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ» рассказал, что в период карантина Латыпов не делал никакой «быстрой работы», так как был риск негативных последствий ковида для организма:

«Больше всего беспокоит то, что мы не делали никакой быстрой работы, боялись последствий, которые ковид может нанести на организм спортсмена. Второй момент – это отсутствие соревновательной практики», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

«Логинов — однозначно лидер»

По мнению Анфисы Резцовой, сейчас лидером сборной является именно Александр Логинов:

«Непонятно, как будет себя чувствовать Латыпов после болезни. И хотя у него особо никаких симптомов заболевания нет, но ведь и стартов в последнее время не было. А без стартов кто знает, как он будет себя чувствовать на лыжне. Ну сейчас простартуют в Антхольце, посмотрим, что у него и как. Потому что на данный момент лидером его считать, я думаю, нет смысла.

Саша Логинов – да, однозначно лидер. И я бы, например, на Сашином месте даже обиделась немножко, что меня не на последний этап в эстафете поставили (на этапе Кубка мира в Рупольдинге. — Прим. «Чемпионата»). Получается, что они Логинова скинули с лидерства и чуть ли не сделали лидером Цветкова. А ведь личных призовых моментов-то у Максима нет, а у Саши есть», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

Так кто же станет лидером сборной России на Олимпиаде?

Старты в Антхольце позволят ответить на этот вопрос, но только частично. Всё-таки полностью оценить состояние Латыпова будет тяжело. С момента его последнего старта на Кубке мира прошёл месяц, и после длительного отсутствия соревновательной практики показать свой максимум Эдуарду будет сложно.

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Скорее всего, по итогам масс-старта тренерский штаб оценит готовность Латыпова пробежать эстафету в Антхольце. И если Эдуарду удастся выступить неплохо, очень интересно, как в таком случае будет выглядеть эстафетный состав на Олимпиаде. Решатся ли тренеры проверить Латыпова на четвёртом этапе или всё-таки выберут Логинова? Не стоит забывать и о Цветкове, который отлично показал себя на последнем этапе в эстафете в Рупольдинге и завоевал золото. Но пока кажется, что ставить Латыпова в эстафету на этапе в Антхольце нужно в любом случае – после перерыва ему необходимо больше стартов для скорейшего восстановления формы.

Чего ждать на Олимпиаде?

Однако даже если в Антхольце показать свою готовность финишировать в мужской эстафете на Олимпиаде Латыпову не удастся, у него будет шанс сделать это в личных гонках уже в Пекине. Эстафета на Олимпиаде пройдёт после индивидуальной гонки, спринта и пасьюта. Эти старты и покажут, кто является лидером сборной на Играх в Пекине.

Сейчас идеальный состав эстафетной команды на Олимпиаду кажется таким: Цветков, Серохвостов, Латыпов и Логинов. Но в случае, если коронавирус серьёзно отразился на состоянии Латыпова, его может заменить стабильно выступавший Карим Халили.

Что касается личных гонок, Логинов уже показал, что на Олимпиаде сможет побороться за медали в спринте, пасьюте и, вероятно, масс-старте. По индивидуальной гонке есть вопросы, учитывая нестабильность Саши на рубежах. Латыпов, каким мы видели его до карантина, мог претендовать на медали во всех личных гонках на Олимпиаде. Однако если Логинов в январе прибавляет, то Латыпов по объективным причинам теряет взятый высокий уровень.

Посмотрим, как выступят лидеры команды в Пекине, но пока есть ощущение, что у планомерно готовившегося к Играм Логинова шансов взять медаль больше, чем у выбитого из колеи Латыпова.