«Люблю это место». Динара Алимбекова показала фото из Антхольца

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своём «инстаграме» опубликовала фото из Антхольца (Италия), где сегодня, 20 января, стартует седьмой этап Кубка мира.

«Люблю это место», — подписала снимок спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой

Сегодня в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка, завтра — женская. В программе этапа также значатся масс-старты и эстафеты. В общем зачёте женского Кубка мира лидирует представительница Норвегии Марте Рёйселанд, Алимбекова занимает третье место.

Динара вошла в состав сборной Беларуси на Олимпийские игры в Пекине.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.