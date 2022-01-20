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«Люблю это место». Динара Алимбекова показала фото из Антхольца

«Люблю это место». Динара Алимбекова показала фото из Антхольца
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своём «инстаграме» опубликовала фото из Антхольца (Италия), где сегодня, 20 января, стартует седьмой этап Кубка мира.

«Люблю это место», — подписала снимок спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой

Сегодня в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка, завтра — женская. В программе этапа также значатся масс-старты и эстафеты. В общем зачёте женского Кубка мира лидирует представительница Норвегии Марте Рёйселанд, Алимбекова занимает третье место.

Динара вошла в состав сборной Беларуси на Олимпийские игры в Пекине.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси
Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.
Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

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