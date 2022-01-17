«Захотела получить ещё букет». Динара Алимбекова оценила выступление в гонке преследования

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она заняла шестое место, победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.

«Очень рада такому завершению Рупольдинга. Совершив третий промах, уже не ожидала, что смогу стать участницей наградной церемонии. Обычно последняя стойка не прощает ошибок, но тут выйдя со стадиона седьмой, получила подсказку от тренеров и очень захотела получить ещё один букет. Сегодня чувствовала себя хорошо, моя текущая спортивная форма мне нравится, внушает оптимизм. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!



В целом же преследование получилось богатым на тактические нюансы. Может, поэтому не успевала переключиться на стрельбу. Совершила промахи, которых вполне реально было избежать. Принципиально настраивалась на чистую снайперскую работу. Но на стойке габарит не закрылся, были и другие не совсем контролируемые выстрелы.



Ведь ещё и ветер вмешался в последний день этапа. На первой лёжке помешал порыв, которого не было на пристрелке. Надумала сделать поправку, но отказалась, предпочтя немного «сносить». Когда увидела «картинку» стрельбы, поняла, в чём причина моего промаха. Потом ветер уже не доставлял серьёзных хлопот.



После соревновательной недели в Антхольце спустимся чуть ниже – в Оланг, где и будем восстанавливаться несколько дней до отлёта в Китай», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

В общем зачёте Кубка мира лидирует Рёйселанд, Алимбекова занимает третье место.