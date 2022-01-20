Светлана Миронова: планирую взять от Олимпиады вообще всё по максимуму

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о настрое на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля.



«Конечно, я хотела поехать на Олимпиаду в 2018 году, но там были какие-то абсолютно непонятные ситуации. Не знаю, была ли я в списках или меня просто не допустили. Для меня это до сих пор остаётся загадкой. Но это, пожалуй, оставим в прошлом. Хотя иметь олимпийский опыт в 24 года — это было бы очень круто.



25 января мы летим в Москву, там останавливаемся под куполом, где все будут находиться в одном месте с тестами. 26 января экипируемся и летим на Олимпиаду. Частично видела форму, и там, по-моему, всё очень стильно.



Не видела, что нас ждёт в Пекине. Но то, что мне рассказали, — это круто. Церемония открытия — это же большой праздник, люди готовят это специально для спортсменов. Над этим работает очень большая команда. Можно смотреть на это, восхищаться и при этом не расплёскивать много эмоций, то есть быть сконцентрированным на своей работе. Всё-таки хотелось бы это увидеть. Это красиво.



Планирую вообще всё по максимуму взять от Олимпиады и, конечно, постараться побиться за медали, получить удовольствие от атмосферы, от всего. Это всё-таки большой праздник. Большое спасибо болельщикам. Смотрите нас на Олимпиаде», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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