Кристина Резцова: в Пекине будем просто по комнатам сидеть, кушать и на тренировку ездить

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила олимпийскую экипировку команды и прокомментировала ситуацию с ковидными ограничения на Играх в Пекине.
«Из олимпийской экипировки есть прямо прикольные вещи. Олимпиада всегда отличается от чемпионатов мира и других соревнований тем, что это всегда такой официал. Ты прямо резко становишься стильным. Тебе выдают экипировку, и ты такой: «Я на показ мод могу уже не ехать».
Про Пекин я на самом деле ничего не знаю. Нам скинули карту олимпийских объектов. Там натыкано всяких объектов и указаны перемещения на поездах.
Думаю, ковидные ограничения не дадут нам выйти куда-то, с кем-то познакомиться или пообщаться. Будем просто по комнатам сидеть, кушать и на тренировку ездить. Я так себе это представляю. Наш сервис туда съездил, пожили в гостинице, ходили в столовую. Там после каждого человека опрыскивают ручку двери и так далее», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
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