Антон Бабиков во второй раз в карьере выиграл золото в личной гонке Кубка мира

Российский биатлонист Антон Бабиков во второй раз в карьере завоевал золотую медаль в личной гонке на этапе Кубка мира.

Напомним, сегодня, 20 января, Антон одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Предыдущее личное золото Бабиков выигрывал в гонке преследования 4 декабря 2016 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, обойдя соотечественника Максима Цветкова и француза Мартена Фуркада.

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший на четырёх огневых рубежах ни одного промаха. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который один раз не закрыл мишень.