Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце. У Халили — бронза

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который один раз не закрыл мишень.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Антон Бабиков (Россия) – 49.46,8 (0 штрафных минут)

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 9,7 (2).

3. Карим Халили (Россия) +48,5 (1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +50,5 (3).

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.32,9 (3).

6. Симон Детьё (Франция) +2.08,2 (3).

7. Александр Логинов (Россия) +2.16,3 (3).

Ещё один российский биатлонист, принимавший участие в гонке — Александр Поварницын — досрочно завершил выступление, допустив 8 промахов.