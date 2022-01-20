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Тарьей Бё: день в целом хороший. Старик ещё способен кое-что показать

Тарьей Бё: день в целом хороший. Старик ещё способен кое-что показать
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё прокомментировал своё выступление на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Очень хороший день во всех отношениях. Фантастическая форма, хороший ход, правильный расклад сил и хорошая стрельба. Всё было хорошо до последнего выстрела. Я был в отличном настроении, но последний выстрел дался тяжело. Немного разочарован, но день в целом хороший. Старик ещё способен кое-что показать. Хорошо, что на стадионе не только молодёжная обстановка», — цитирует биатлониста VG.

Победу в гонке одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Тарьей Бё показал второй результат.

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