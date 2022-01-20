Биатлонисты сборной России повторили двойной подиум на Кубке мира впервые за 5 лет

Биатлонисты сборной России завоевали две медали в личной гонке на этапе Кубка мира впервые за 5 лет.

Золото Антона Бабикова и бронза Карима Халили позволили мужской команде впервые с 4 декабря 2016 года занять два места на пьедестале в личной гонке.

Тогда двойной подиум россияне завоевали усилиями того же Антона Бабикова, который выиграл золотую медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, и Максима Цветкова, завоевавшего серебро. Третьим в той гонке стал француз Мартен Фуркад.

Напомним, ранее на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин, Карим Халили, который не закрыл одну мишень.