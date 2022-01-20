«Тот самый «битый» за которого двух небитых можно отдать». Вайцеховская — о Бабикове на ОИ

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала победу российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Очень хорошо помню Антона Бабикова и Матвея Елисеева в Пхёнчхане. Несчастных, одиноких, брошенных всеми — и своей страной прежде всего. До сих пор считаю, что в той истории вписываться за своих спортсменов нужно и дОлжно было мощнее, а не сдавать их всех бездоказательно и по первому требованию. Мне казалось, что те Игры вообще должны были ребят сломать. И довольно долго было очень похоже, что Антона сломали. Поэтому сейчас я просто очень за него рада.

Не думаю, что тренеры станут пересматривать состав, но я бы пересмотрела. Симпатия к Бабикову тут вообще ни при чём. Просто считаю, что на команду из пяти человек два необстрелянных недавних юниора — это слишком много. А Бабиков — тот самый «битый», за которого смело можно отдать двух небитых» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.