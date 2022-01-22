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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Александр Логинов покинул топ-5
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам масс-старта в Антхольце. Норвежец Тарьей Бё поднялся на третье место. Россиянин Александр Логинов с пятой строчки опустился на восьмую.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 636.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 501.
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 486.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 484.
5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 440.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 434.
7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 432.
8. Александр Логинов (Россия) — 413.
9. Симон Детьё (Франция) — 409.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 405...
13. Эдуард Латыпов (Россия) — 348...
23. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222…
30. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...
33. Антон Бабиков (Россия) — 160...
36. Александр Поварницын (Россия) — 114…
43. Максим Цветков (Россия) — 81...
52. Василий Томшин (Россия) — 56...
83. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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