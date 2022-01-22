Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Александр Логинов покинул топ-5

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам масс-старта в Антхольце. Норвежец Тарьей Бё поднялся на третье место. Россиянин Александр Логинов с пятой строчки опустился на восьмую.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 636.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 501.

3. Тарьей Бё (Норвегия) — 486.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 484.

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 440.

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 434.

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 432.

8. Александр Логинов (Россия) — 413.

9. Симон Детьё (Франция) — 409.

10. Антон Смольский (Беларусь) — 405...

13. Эдуард Латыпов (Россия) — 348...

23. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222…

30. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...

33. Антон Бабиков (Россия) — 160...

36. Александр Поварницын (Россия) — 114…

43. Максим Цветков (Россия) — 81...

52. Василий Томшин (Россия) — 56...

83. Матвей Елисеев (Россия) — 11.