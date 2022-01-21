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«Мощное выступление России». Йоханнес Бё — об индивидуальной гонке в Антхольце

«Мощное выступление России». Йоханнес Бё — об индивидуальной гонке в Антхольце
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал пост после завершения индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он занял четвёртое место. Победителем гонки стал россиянин Антон Бабиков, бронза досталась его соотечественнику Кариму Халили. Второй результат продемонстрировал норвежец Тарьей Бё.

«Четвёртое место сегодня. Один промах отделил от победы. Но моя форма улучшается. Я доволен своим состоянием перед поездкой на Олимпийские игры, которые начнутся менее чем через две недели.

Тарьей Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок. Мощное выступление России. Два россиянина оказались на подиуме», — написал Бё-младший.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Бё.

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