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Губерниев: откуда норвежцы могут так себя за неделю преобразить? Ни на что не намекаю…

Губерниев: откуда норвежцы могут так себя за неделю преобразить? Ни на что не намекаю…
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление норвежских биатлонистов в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Йоханнес Бё на первом круге ходом растерзал всех. 29 секунд преимущества относительно Логинова, 36 секунд относительно Бабикова. Вы знаете, в плане норвежцев мы ничему не удивляемся. Вот если сейчас Тириль Экхофф, которая с огромной тачкой кирпичей проходила все этапы Кубка мира, начнёт у всех выигрывать минуту, я совсем этому не удивлюсь. Как говорится, ни на что не намекаю… Норвежцы — мастера вот этой подготовки. Но откуда они могут так себя за неделю преобразить?» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

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