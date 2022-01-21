Васильев — о результатах гонки в Антхольце: никаких проблесков нет. Всё печально

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итог женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 10-е место. Валерия Васнецова и Ирина Казакевич не попали в топ-60.



«Всё печально, никаких проблесков нет. До Олимпиады остаётся совсем мало времени. Нигматуллина в десятку залезла — уже какая-то отдушина. Казакевич, Васнецова, к сожалению, никак. Шашилов заявлял, что на Олимпиаде всё будет… дай Бог, конечно, но очень сомнительно. Два года не было и вдруг будет. Подождём ОИ. Пока же даже намёка на проблески нет», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.