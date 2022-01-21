За наших биатлонисток страшновато перед Олимпиадой. Индивидуальная гонка — настоящий мрак

Сегодня от россиянок в индивидуальной гонке особых прорывов не ожидалось. Тем более старт планово пропустила половина женской сборной: Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко. У остальной команды на гонку были свои цели: у Валерии Васнецовой и Ирины Казакевич – отбор в масс-старт, а у Ульяны Нигматуллиной – улучшение своих позиций в тотале. Увы, задачу выполнила только Ульяна, а результаты Валерии и Ирины вне топ-60 – какой-то мрак. И это подготовка к Олимпиаде?

Предолимпийский провал

Валерия начала совсем не быстро, к первому рубежу россиянка уже проигрывала 30 секунд. На лёжке Васнецова сразу махнула два промаха, которые отбросили её сразу в конец протокола. А дальше дела обстояли не лучше – с каждым километром спортсменка проигрывала лидеру по несколько секунд, а на второй стрельбе схватила ещё две минуты штрафа.

К середине гонки Валерия, кажется, встрепенулась, относительно выровняв скорость и точно пройдя третий рубеж. Потом же снова Васнецова вернулась в прежнее состояние, набрав три минуты штрафа на последнем рубеже, да и скорость падала с каждым километром. Что интересно, ногами суммарно россиянка проиграла 1:18,2 минуту.

После таких результатов кажется, что если бы Анастасию Шевченко вызвали на Кубок мира ещё в декабре, то биатлонистка спокойно могла бы выбить из состава Васнецову. Но, увы, сейчас у Шевченко травма, а спорт не терпит сослагательного наклонения.

Не первая с конца

Сегодняшняя «индивидуалка» была важнейшей гонкой для Ирины Казакевич – решалась судьба участия россиянки в масс-старте. В общем зачёте 24-летняя биатлонистка идёт 26-й, проигрывая Ванессе Хинц 13 очков. В масс-старт, как известно, попадают 25 по тоталу и пять по донабору. Ирине в любом случае нужно было показать мощный результат, чтобы одним из способов попасть в гонку с общего старта.

В Анси у Ирины получилось отобраться в число пяти счастливчиков, однако это не помогло – в гонке россиянка стала лишь 29-й. Тут же чуда не случилось.

Вообще, Казакевич в индивидуальной гонке до сих пор кажется довольно рискованным делом, особенно когда вспоминается ужасающая стрельба на старте сезона. Сейчас же Ирина почти справилась со своей проблемой, по крайней мере, на огневых рубежах россиянка в предыдущих гонках выглядела неплохо. Сегодня же у Казакевич не задалось: один промах на лёжке и пять на стойке.

На старте гонки Ирина была ногами лучшей из россиянок, но к концу, видимо, спортсменка устала. На заключительных километрах Казакевич проигрывала 20 секунд Васнецовой, у которой на промах (и штрафную минуту) больше. Как итог – ногами Ирина проиграла лидеру 2:08,6 минуты.

Чемпионка в сборной России

На фоне Васнецовой и Казакевич Нигматуллина выглядела блестяще. И это при том, что ходом Ульяна была совсем не хороша. К первому рубежу россиянка проигрывала 35 секунд. Суммарно спортсменка проиграла ногами около двух минут.

Зато проблемы со стрельбой, которые неожиданно появились у снайпера команды, кажется, решились. По ходу гонки Ульяна допустила лишь два промаха, такая стрельба сегодня считалась почти идеальной, ибо на ноль не отработала ни одна спортсменка.

После такой гонки становится страшновато за нашу женскую сборную на Олимпиаде. Понятно, что медальные надежды может реализовать лишь Резцова, но хотелось бы и от остальных спортсменок приличного результата в личных гонках и острой борьбы в эстафете. Кажется, не всем желаниям будет суждено сбыться.