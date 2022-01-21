Богалий: почему у нас есть возможность кого-то попробовать на КМ, но мы не делаем этого?

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о результатах российских биатлонисток в индивидуальной гонке на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Лучшая из наших — десятая. Значит, сейчас мы так готовы. В подготовке к Олимпиаде у каждого своя стратегия: тренеры дали одним девчонкам отдохнуть, другим — посоревноваться.

Другое дело, почему у нас есть возможность кого-то попробовать на КМ, но мы не делаем этого? Когда я бегала, то всегда выступала полная квота. Кубок мира — самое большое событие по накалу, если не брать ОИ. Если что-то проверять, то на КМ.

Ульяне скорость не позволила быть выше. Два промаха — это не хорош и не плохо. Рабочая ситуация. Хотя последний круг у Нигматуллиной великолепный. Возможно, она всё время шла ниже своих возможностей», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.