Шашилов высказался о результатах российских биатлонисток в индивидуальной гонке

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал результаты российских биатлонисток в индивидуальной гонке на 15 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
«Васнецова с Казакевич шли в секунде, если бы Ирина не упала на последнем круге… Я думал винтовку опять сломала, это никогда, видимо, уже не закончится. Ногами шли нормально. Задачу, наверное, неправильно поставили или неправильно поняли — идти ровно, спокойно, привыкнуть к горам. Видимо, перемандражили, судя по тому, как их трясло на пристрелке.
Задачи ставились такие — пройти горную подготовку. Гонка в горах — это непростая гонка. Но что сделать? Надо готовиться. Все готовятся, кто-то пропускает. Я не могу пропустить, для молодёжи это — опыт.
Я посмотрю аналитику по кругам, как они справились. Васнецова проиграла 1 минуту 18 секунд? Это нормально», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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