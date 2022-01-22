Бабиков — перед масс-стартом: не утратил тот раздражитель, который был раньше

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился ожиданиями от мужского масс-старта в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
«Не утратил тот раздражитель, который был перед индивидуальной гонкой, но и не сказать, что он сохранился тот же. Просто найду сегодня что-то ещё. Например? Некорректно озвучивать это.
Спасибо всем, кто поддерживает меня и нашу команду. В этом году мы сталкиваемся с внутрикомандной борьбой, но замечательно, что у нас есть такая возможность, раньше мы считали антирекорды. Всем, кто неравнодушен, хочется выразить благодарность. Кому-то не нравлюсь я, кому-то — кто-то другой, кто-то за нас переживает. Это всё спорт, эмоции, ради которых мы и живём.
Мне нравятся масс-старты, думаю, тут есть для меня сильные стороны. Посмотрим, как всё сложится. Сегодня непростая погода, которая будет меняться, но тем интереснее. Спокойненько, я никогда не суечусь на первом круге, тем более в масс-стартах и эстафетах это не имеет никакого смысла», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
- 22 января 2022
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