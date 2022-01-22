Тренер сборной России прокомментировал снятие Логинова и Серохвостова с масс-старта

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал снятие Александра Логинова и Даниила Серохвостова с масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

«С вопросом, почему не бежит Логинов, нужно обратиться к Башкирову. По Серохвостову заранее было известно. Из-за того, что пропадают места, выходить на старт — это не по-спортивному. Спортсмены делают определённые тренировки определённой направленности по индивидуальным планам. И очень важно этот план соблюдать.



Карим Халили не побежит эстафету. Даниил Серохвостов должен бежать, но сейчас пробегут гонку, и мы будем формировать команду. У нас больше желающих, чем мест в эстафете.



Латыпову надо сегодня предельно спокойно начать и постараться хорошо отстрелять. Эдуард оценивает своё состояние как неплохое. Вопрос только не в самой высокой выносливости, поэтому и надо начать поспокойнее, чтобы втянуться в работу, и тогда результат будет близок к своему. Бабиков при удачной стрельбе может попасть в шестёрку», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».