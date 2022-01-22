Смольский потерял лыжу в масс-старте Антхольца. Литовец Строля поймал её и отдал белорусу

Белорусский биатлонист Антон Смольский потерял лыжу на первом круге масс-старта в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть в «твиттере» BMW IBU World Cup.
После того как экипировка открепилась от ботинка спортсмена, литовец Витаутас Строля сумел поймать её и отдать обратно Смольскому.
Напомним, российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропускают масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Ранее спортсмены были заявлены на гонку, однако в данный момент их имена пропали из старт-листа. Оба россиянина пропускают гонку планово.
Мужской масс-старт в Антхольце начался в 14:50 мск. В гонке принимают участие лишь два российских биатлониста — Эдуард Латыпов, ранее переболевший коронавирусом, и Антон Бабиков.
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