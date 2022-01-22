Антон Бабиков — о сборной России: у нас нет в коллективе дружеского общения

Российский биатлонист Антон Бабиков оценил атмосферу в национальной команде. Сегодня, 22 января, он занял 10-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.
«У нас в команде нет никаких конфликтных отношений. Когда я говорю, что мы не говорили с тренерами, это не значит, что мы относимся друг к другу недостаточно уважительно. У нас нет в коллективе дружеского общения, чтобы мы могли дружно сесть за стол, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы команда, не только когда выходим на эстафету, а каждый день.
Не думаю, что это из-за пандемии. Мы питаемся вместе, живём вместе, ездим вместе. Просто так сложилось, кому-то нужно взять на себя эту ответственность и сказать: «Сегодня едим за одним столом!». Я не капитан команды. Шестой номер команды.
Я бы отметил норвежскую команду, у них это видно. Они, несмотря на пандемию, собирают вместе пазлы, играют во всякие игры. Нам этого не хватает. Но как это сделать? Кто-то из тренеров должен взять на себя эту ответственность и сказать: «Сегодня мы всё меняем. Сегодня мы все вместе сидим за ужином, обсуждаем потрясающие фильмы», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
- 22 января 2022
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