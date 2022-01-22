Хованцев: тренерам нужно держать в уме ситуацию, в которой Бабиков заменит Латыпова на ОИ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Латыпов занял 25-е место, Бабиков стал 10-м.

«У Латыпова была первая гонка после болезни, тем более на высоте. Сегодня Эдуарду было сложно влиться и решить все задачи: чисто отстрелять и хорошо проявить себя ходом. Стрельба у Латыпова не заладилась однозначно, по ходу было видно, что ему тяжело.



По завтрашней эстафете тренерам надо думать, садиться и обсуждать с ним его состояние. Мне кажется, Латыпову лучше пропустить эстафету. Нельзя утверждать, что Эдуард сможет восстановиться к Олимпийским играм: можно прийти в форму через неделю, а можно через месяц. Эдик попал в неприятную ситуацию. Тренерам надо как-то пытаться поднимать функциональное состояние Латыпова или держать в уме ситуацию, чтобы Бабиков его заменил.



У Бабикова сегодня была абсолютно не его стрельба. Антон — стрелок и должен стрелять лучше. Результат придёт с хорошей стрельбой. При такой погоде должно быть максимум два промаха, но никак не четыре. 10-е место — это неплохо, но недостаточно, чтобы заявить о себе», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.