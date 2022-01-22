Экс-президент СБР Драчёв: а чего Латыпову после болезни беречь себя? Надо работать!

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил выступление переболевшего коронавирусом Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Латыпов занял 25-е место, допустив 8 промахов.

«Эдуарду Латыпову сейчас тяжело. Он молодец, что после такой нервной паузы всё же побежал масс-старт. Латыпов сильно завалил одну лёжку, поэтому всё ушло вниз. Причина? Перебрал на предыдущем круге, где слишком сильно рванул. В такой ситуации молочная кислота вырабатывается в больших количествах, тем более в горах. Ты попросту не можешь контролировать стрельбу.

А так Эдуард нормально готов, пусть проходит все этапы набора оптимальных кондиций. К концу Олимпиады он обретёт былую форму. А чего ему после болезни беречь себя? Надо работать!» — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.