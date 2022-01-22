Майгуров рассказал, где Латыпов мог заразиться коронавирусом

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Он провёл на карантине две недели в Оберхофе (Германия). Майгуров уверен, что заражение не связано с новогодним посещением спортсменов членами их семей.
«Никак не связано, потому что после этого посещения и до приезда в Оберхоф Эдуард сдал как-минимум два отрицательных теста. Сам он считает, что, скорее всего, это могло случиться во время переезда с места на место, например, в аэропорте. Но точного ответа тут никто не даст.
В Оберхофе действуют ковидные правила, принятые в Германии, а в этой стране Латыпов считался невакцинированным, потому что наш «Спутник» не признан в Евросоюзе. Однако и местные медицинские власти, и Международный союз биатлонистов шли СБР навстречу везде, где только могли. Мы даже согласовали возможность эвакуации Эдуарда автотранспортом в первые дни его карантина и подготовили резервное место для его тренировок за пределами Германии. Но после того, как нам удалось договориться о приемлемых условиях в самом Оберхофе, включая возможность лыжных и стрелковых тренировок, по согласованию с тренерами решили оставить Эдика на месте», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 22 января 2022
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