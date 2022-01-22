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Ярошенко: мы верили, что Латыпов сможет обхитрить природу

Ярошенко: мы верили, что Латыпов сможет обхитрить природу
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко подвёл итоги мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

Антон Бабиков занял 10-е место, Эдуард Латыпов, впервые стартовавший после карантина из-за коронавируса, — 25-е.

«Антон Бабиков — молодец. Да, он лишь 10-й, но три минуты отставания от лидера — это хороший результат. Что касается Латыпова, стоило ожидать такого результата. Мы верили, что он сможет обхитрить природу — в том числе вирус и отсутствие соревновательной практики. Но такое происходит редко.

Сегодня не совсем правильно рассматривать его форму, потому что высота 1,8 км… В Антхольце непростая трасса. Без практики вернуть тонус, который был ранее, очень сложно. Но в подготовке к ОИ наши спортсмены будут находиться в одинаковых условиях, поэтому многие из них сейчас пропускают старты. Я уверен, тренер Каминский сделает всё, чтобы Эдуард снова был боеспособным», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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