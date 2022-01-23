Белорусский биатлонист вылетел за пределы трассы во время эстафеты в Антхольце

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский вылетел за пределы трассы во время второго этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Лазовскому помогли подбежавшие тренеры, они вытащили спортсмена из снежной насыпи. Дмитрий закрепил лыжи и завершил свой этап, потеряв более минуты из-за падения.
Напомним, похожая ситуация произошла с чешской биатлонисткой Луцией Харватовой во время женской эстафеты вчера, 22 января. Она вылетела с трассы на четвёртом этапе эстафеты Кубка мира в Антхольце на этом же повороте. Харватова лидировала и заходила на поворот, но её вынесло по прямой за пределы трассы на склон.
Мужская сборная России идёт третьей после завершения второго этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вторую часть дистанции преодолел Даниил Серохвостов, он допустил один промах на стойке и показал лучший ход.
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