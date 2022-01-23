Максимов оценил серебро сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал серебряную медаль национальной команды в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
«Сегодня мы собрали всё, что могли. И поломанная палка, и конфуз Логинова с винтовкой на стрельбе стоя, и штрафной круг Латыпова. Волнительный финиш. Мы надеялись, что он его пробежит, потому что в других командах бежали более молодые ребята.
Второе место — это отрадно, но с таким результатом бороться с ребятами, которые стоят рядом, сложно.
У Эдуарда отсутствует соревновательная практика. Понятно, что он работает на стрельбе по своей старой схеме, которая у него наработана. Но именно тонкие функциональные настройки, которые необходимы для стрельбы, немного сбились из-за отсутствия соревновательной практики. Поэтому я был за то, чтобы он бежал эстафету, потому что это — крайний старт до Олимпиады. Где ещё набрать соревновательной практики? То, что это — последний этап, Латыпов должен чувствовать какую-то ответственность. Ногами он сегодня хорош, по крайней мере, по сравнению с теми ребятами, с которыми он сегодня бился. Хотелось бы с норвежцами поконкурировать», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
- 23 января 2022
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