Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Последняя гонка перед Олимпиадой-2022. LIVE

23 января в Антхольце (Италия) завершится последний предолимпийский этап Кубка мира — 2021/2022 по биатлону. В воскресенье пройдут две гонки: мужская эстафета и женский масс-старт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет обо всём самом интересном, что происходит вокруг них.
Один из самых запоминающихся моментов мужского масс-старта, который прошёл накануне — у белоруса Смольского отцепилась лыжа, а литовец Витаутас Строля, который ехал за ним, успел эту лыжу подобрать и передал сопернику! Настоящий фэйр-плей!
Фото российской команды со вчерашней женской эстафеты!
Вчера, впервые после карантина, на старт вышел Эдуард Латыпов. В масс-старте он финишировал только 25-м. Но бить тревогу не стоит, тренеры отметили, что на результат сказалось длительное отсутсвие соревновательной практики.
Сегодня в эстафете Латыпов побежит заключительный этап.
Сегодня в Антхольце замечательная погода! Стадион готовится к проведению заключительных стартов 7-го этапа Кубка мира!
Состав мужской сборной России на эстафету в Антхольце
Участие в последней перед Олимпиадой мужской эстафетной гонке примут Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
В сезоне-2021/22 прошло уже три мужские эстафеты, в каждой из которой россияне завоёвывали медали. В Эстерсунде (Швеция) и Хохфильцине (Австрия) сборная России завоевала бронзу. В Рупольдинге нашим парням удалось выиграть золото.
Вчера в Антхольце прошла женская эстафета, где россиянки смогли финишировать вторыми с тремя штрафными кругами! В последний раз нашим спортсменкам удавалось такое в 2002 году — то есть 20 лет назад!
Самые яркие моменты вчерашней эстафетной гонки в видео от IBU!
Добрй день, дорогие любители биатлона! Уже сегодня в Антхольцом пройдут последние предолимпийские старты!
В 14:15 начнётся мужская эстафета. В 17:15 — женский масс-старт!
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