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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Антхольц: женский масс-старт, мужская эстафета, онлайн-трансляция 23 января 2022

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Последняя гонка перед Олимпиадой-2022. LIVE
Ангелина Николаева Павел Панышев
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Латыпов и Логинов, сборная России по биатлону
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Онлайн-трансляция мужской эстафеты и женского масс-старта. Смогут ли россияне добыть медали перед отъездом на Олимпийские игры?
Кубок мира по биатлону - 2021/2022: полное расписание гонок
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Общий зачёт: мужчины, женщины

23 января в Антхольце (Италия) завершится последний предолимпийский этап Кубка мира — 2021/2022 по биатлону. В воскресенье пройдут две гонки: мужская эстафета и женский масс-старт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет обо всём самом интересном, что происходит вокруг них.

Состав мужской сборной России на эстафету в Антхольце
Live Ангелина Николаева

Один из самых запоминающихся моментов мужского масс-старта, который прошёл накануне — у белоруса Смольского отцепилась лыжа, а литовец Витаутас Строля, который ехал за ним, успел эту лыжу подобрать и передал сопернику! Настоящий фэйр-плей!

13:05 Ангелина Николаева

Фото российской команды со вчерашней женской эстафеты!

13:03 Ангелина Николаева

Вчера, впервые после карантина, на старт вышел Эдуард Латыпов. В масс-старте он финишировал только 25-м. Но бить тревогу не стоит, тренеры отметили, что на результат сказалось длительное отсутсвие соревновательной практики.

Сегодня в эстафете Латыпов побежит заключительный этап.

Худшая стрельба и шестое с конца место. Латыпов очень тяжело вернулся с карантина Худшая стрельба и шестое с конца место. Латыпов очень тяжело вернулся с карантина
12:52 Ангелина Николаева

Сегодня в Антхольце замечательная погода! Стадион готовится к проведению заключительных стартов 7-го этапа Кубка мира!

12:50 Ангелина Николаева

Состав мужской сборной России на эстафету в Антхольце

Участие в последней перед Олимпиадой мужской эстафетной гонке примут Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В сезоне-2021/22 прошло уже три мужские эстафеты, в каждой из которой россияне завоёвывали медали. В Эстерсунде (Швеция) и Хохфильцине (Австрия) сборная России завоевала бронзу. В Рупольдинге нашим парням удалось выиграть золото.

12:44 Ангелина Николаева

Вчера в Антхольце прошла женская эстафета, где россиянки смогли финишировать вторыми с тремя штрафными кругами! В последний раз нашим спортсменкам удавалось такое в 2002 году — то есть 20 лет назад!

Самые яркие моменты вчерашней эстафетной гонки в видео от IBU!

12:40 Ангелина Николаева

Добрй день, дорогие любители биатлона! Уже сегодня в Антхольцом пройдут последние предолимпийские старты!

В 14:15 начнётся мужская эстафета. В 17:15 — женский масс-старт!

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