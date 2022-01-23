Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Последняя гонка перед Олимпиадой-2022. LIVE

Состав мужской сборной России на эстафету в Антхольце

Участие в последней перед Олимпиадой мужской эстафетной гонке примут Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В сезоне-2021/22 прошло уже три мужские эстафеты, в каждой из которой россияне завоёвывали медали. В Эстерсунде (Швеция) и Хохфильцине (Австрия) сборная России завоевала бронзу. В Рупольдинге нашим парням удалось выиграть золото.