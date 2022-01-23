Логинов — о серебре: будем надеяться, это чёрная полоса, а дальше будет только белая

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россияне завоевали серебро, уверенную победу одержали норвежцы.
«Сегодня не всё гладко сложилось, были падения, сломанные палки, осечки и блестящий финишный круг у Эдика. Я рад, что порадовали болельщиков. Отличный результат для того же Кубка наций. Белорус улетел? Там очень сложный поворот, к нему надо приспособиться. Есть небольшая проблема — перед гонками его частично закрывают. Все спортсмены, сервис-бригады проходят по внешнему радиусу, и там образуется небольшая колея. Когда ограничитель убирают, мы на большой скорости вылетаем в эту колею. Я немного привставал, а потом резал угол. Кто-то его плугом проходил, кто-то на фоне усталости не справился. Тяжело. Это заключительная гонка перед Олимпийскими играми, будем надеяться, что это была чёрная полоса сегодня, пускай мы и на пьедестале, а дальше будет только белая», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
- 23 января 2022
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