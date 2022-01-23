Антон Бабиков: мы не сомневались в Латыпове как в эстафетном бойце

Российский биатлонист Антон Бабиков подвёл итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россияне завоевали серебро, уверенную победу одержали норвежцы, немцы стали третьими.

«Думаю, Эдуард должен был ощущать нашу поддержку. Мы созванивались, когда он был на карантине, мы не сомневались в нём как в эстафетном бойце. Знали, что вчера у него была прикидка, а сегодня он покажет всё, на что способен. Он это доказал. Все ребята молодцы, каждый этап сегодня работал как мог», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) – 1.12.14,7 (4 промаха).

2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +1.57,2 (1 круг + 12 промахов).

3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2.04,4 (4).