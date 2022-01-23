Тарьей Бё — после победы в эстафете: теперь весь день буду в мальчишеском настроении
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё опубликовал в «Инстаграме» пост после победы сборной Норвегии в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Теперь весь день будет хорошее мальчишеское настроение», — подписал старший Бё командное фото с награждения.
Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км.
1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) – 1.12.14,7 (4 промаха).
2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +1.57,2 (1 круг + 12 промахов).
3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2.04,4 (4).
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