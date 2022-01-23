Кристина Резцова: верила в Латыпова, видела, что он нормально накидывал

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от мужской эстафеты на этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия). Сегодня, 23 января, мужская сборная России заняла второе место, уступив лишь Норвегии. В состав команды входили Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



«Удалось целиком посмотреть мужскую эстафету. Не растрата ли это эмоций? Да я не парилась, одевалась, смотрела и готовилась к гонке. Конечно, верила в Эдуарда. Видела, что на предыдущих кругах он ребятам нормально накидывал. Скажу так, до последнего большого подъёма были небольшие сомнения, но потом было видно, что немцу сложнее, чем Эдику.



Я у Дани взяла силу, у Антона взяла заряд, осталось Эдика увидеть. Сегодня очень много снов снилось: и дочка, и гонки. Проснулась при этом бодрой и весёлой, самочувствие хорошее. О тактике на сегодня не расскажу», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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