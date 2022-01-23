Серохвостов: немного были в шоке от слов Бабикова о нехватке общения в сборной

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал резонансные высказывания соотечественника Антона Бабикова. Ранее он заявил, что биатлонисты сборной России практически не общаются.



«Когда мы с Каримом Халили вчера смотрели трансляцию, то немного были в шоке от его слов. Мы каждый вечер проводим вместе, на сборах и этапах вместе. Не знаю, почему он так сказал. Думаю, что он имел в виду другое. Не про отношения между спортсменами, а по всей сборной России — девчонок, персонал, тренеров и так далее», — цитирует Серохвостова «РИА Новости» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».



Сегодня, 23 января, мужская сборная России заняла второе место в эстафете. Россияне уступили лишь Норвегии. В состав команды входили Бабиков, Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Новость по теме Антон Бабиков — о сборной России: у нас нет в коллективе дружеского общения