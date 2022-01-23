Виктор Майгуров: у нас в команде дружно, хороший внутренний климат

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке россиян к Олимпийским играм в Пекине (Китай). Он отметил, что в мужской и женской командах нет проблем с микроклиматом. Ранее на атмосферу сетовали Антон Бабиков и Кристина Резцова.



«Перед Олимпиадой организационных вопросов нет. Спасибо Олимпийскому комитету. Что касается спортивных результатов, беспокоит стрельба и у женщин, и у мужчин.



Светлана Миронова пропускает старты на основании медицинских показателей, тренерских ощущений, плюс её личных ощущений. Я не сомневаюсь, что все решения, которые были сделаны сегодня, правильные.



В соответствии с нашим регламентом у нас невозможно взять запасных на Олимпиаду, чтобы можно было тренироваться. В случае чего мы в течение суток можем заменить спортсмена.



Перед Олимпиадой меня радует настрой и ребят, и девчонок. У них в команде дружно, хороший внутренний климат. Все понимают, к чему стремятся, что это главный старт четырёхлетия, для многих это главный старт в спортивной карьере. Они мотивированы на все 100%, может быть, даже больше. Внутренняя мотивация должна способствовать достижению результата», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Серохвостов: немного были в шоке от слов Бабикова о нехватке общения в сборной