Драчёв: девушки прибавили, но Резцова — единственная, кто претендует на медали ОИ

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результате женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победителем гонки стала итальянка Доротея Вирер, россиянка Кристина Резцова показала четвёртый результат.



«Кристина Резцова проводит очень хороший сезон, она сильно прибавила по всем компонентам. Самое главное, она всегда нацелена на лучший результат. Сегодня вообще наши девушки прибавили, в том числе Васнецова с Нигматуллиной. Хотя это не те места, которые ждут все.



Не знаю, можно ли назвать Резцову главной нашей звездой. Она единственная в сборной, кто хотя бы за что-то борется и претендует на медали на Олимпиаде. Это очень маленький шанс, но у Кристины он есть, в отличие от остальных наших девочек», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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