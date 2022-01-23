Хованцев: хорошая гонка для Резцовой в преддверии Олимпиады. Без промаха была бы в призах

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победительницей стала итальянка Доротея Вирер. Россиянка Кристина Резцова заняла 4-е место.



«Сегодня Кристина была реальным претендентом на призовое место. Два промаха — неплохо, но сегодня надо было делать один, чтобы быть на подиуме. Без последнего лишнего промаха могла быть в призах. Уверен, Резцова будет бороться за призы на Олимпиаде. Хорошая последняя гонка для Кристины в преддверии Игр. Думаю, она сохранит свою скорость и выступит удачно в Пекине.



Говоря об остальных, Нигматуллина себя неплохо проявила, всего один промах. Хотелось бы, чтобы у Ульяны было получше ходом. Хорошо бежала Васнецова», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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