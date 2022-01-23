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Валерия Васнецова: масс-старт — третий подряд старт в горах, усталость чувствуется

Валерия Васнецова: масс-старт — третий подряд старт в горах, усталость чувствуется
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 15-е место.

«На первой лёжке удалось быстро и чётко отстрелять. На второй делала поправку, и один промах — это просто моя ошибка. А по гонке — это третий подряд старт в горах, усталость чувствуется. Последние три круга было очень тяжело.

Сейчас у нас дня три вылетит на дорогу. Завтра уже вылетаем в Москву, а по прилёте в Китай будем работать, акклиматизироваться, настраиваться на гонки.

Сегодня поставлю себе 6,5 из 10 баллов. Пока у меня не та форма, которую ожидаю, ради которой работала летом. Я ожидаю, что будет намного лучше. Хотелось бы, чтобы на Олимпиаде был пик формы», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ»

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