Валерия Васнецова: масс-старт — третий подряд старт в горах, усталость чувствуется

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 15-е место.
«На первой лёжке удалось быстро и чётко отстрелять. На второй делала поправку, и один промах — это просто моя ошибка. А по гонке — это третий подряд старт в горах, усталость чувствуется. Последние три круга было очень тяжело.
Сейчас у нас дня три вылетит на дорогу. Завтра уже вылетаем в Москву, а по прилёте в Китай будем работать, акклиматизироваться, настраиваться на гонки.
Сегодня поставлю себе 6,5 из 10 баллов. Пока у меня не та форма, которую ожидаю, ради которой работала летом. Я ожидаю, что будет намного лучше. Хотелось бы, чтобы на Олимпиаде был пик формы», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ»
- 23 января 2022
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